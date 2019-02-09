İran Meclis Başkanı, Japonya'ya gidiyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, önümüzdeki Pazartesi günü bir parlementer heyetin eşliğinde Japonya’yı ziyaret edecek.
Ali Laricani’nin Japonya Meclis Başkanı’nın resmi daveti üzerine bu ülkeye gideceği belirtildi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bir parlementer heyetin eşliğinde Japonya’yı ziyaret edecek.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, önümüzdeki Pazartesi günü bir parlementer heyetin eşliğinde Japonya’yı ziyaret edecek.
Ali Laricani’nin Japonya Meclis Başkanı’nın resmi daveti üzerine bu ülkeye gideceği belirtildi.
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