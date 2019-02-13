Laricani'den Japon devi Panasonic şirkentine ziyaret

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani Tokyo ziyareti kapsamında Panasonic dev Japon şirketini ziyaret ederek şirketin yeni teknolojik çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Ali Laricani ile beraberindeki heyet ayrıca, Tokyo Körfezi Aqua Köprüsü’nü de ziyaret etti.

Tokyo ziyareti öncesi İran-Japonya ilişkilerini değerlendiren Laricani, “Japonya ziyaretinin amacı Tahran ile Tokyo arasındaki ikili işbirliği geliştirmektir. İki ülke arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin artması lazım.” demişti.