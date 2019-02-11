İran Meclis Başkanı'ndan Japonya'ya önemli ziyaret

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Japonya ziyareti öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran halkının yoğun bir şekilde 11 Şubat Yürüyüşleri'ne katıldığını belirterek, bunun her şeyden önce ABD’nin boş iddialarına sert bir yanıt olduğunu söyledi.

İran-Japonya ilişkilerini de değerlendiren Laricani, “Japonya ziyaretinin amacı Tahran ile Tokyo arasındaki ikili işbirliği geliştirmektir. İki ülke arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin artması lazım.” dedi.

Laricani, İran ile Japonya arasındaki mevcut ilişkilere değinerek, “Geçmişten bu yana İran ve Japonya çeşitli sektörlerde kabul edilebilir bir münasebete sahiptir. Bu ziyaret ikili ilişkilerin genişlemesine yardımcı olabilir.” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı ayrıca, Japonya ile bağları güçlendirmenin İran için çok önemli olduğunu dile getirdi.