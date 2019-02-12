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12 Şubat 2019 - 14:03

İranlı yetkili Japonya Danışma Meclisi Başkanı ile görüştü

İranlı yetkili Japonya Danışma Meclisi Başkanı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Japonya’yı ziyaret ederek bu ülkenin Danışma Meclisi Başkanı Date Çuiçi ile Tokyo’da bir araya geldi.

İran Devlet Televizyonu'nun aktardığı habere göre, Japoya’yı ziyaret eden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani bu ülkenin Danışma Meclisi Başkanı Date Çuiçi ile Tokyo’da bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar bu ziyaret kapsamında karşılıklı ilişkilerin genişletilmesiyle ticaret borsalarındaki artışları ele aldı.

Japonya Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani’nin 9 yıllık bir dönemden sonra ülkesini ziyaret ettiği dolayısıyla mutluluğunu dile getirerek, bu görüşmeleri ikili ilişkiler için yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi.

News Code 1876575
Ruya FEREYDUNI

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