Laricani: İran-Suriye ticari ilişkileri 2019'da geliştirilmeli

Laricani bu görüşmede İran ve Suriye ilişkilerinin eskiye dayandığını belirterek, “Tahran-Şam ilişkileri her geçen gün geliştiriliyor ve bu süreç devam edecektir” ifadesini kullandı.

Terörle mücadele konusunda yapılan faaliyetlere dikkati çeken İran Meclis Başkanı, “Suriye’de hem siyaset alanında hem de terör örgütlerine karşı mücadelede elde edilen başarılardan memnuniyet duymaktayız” dedi.

Laricani, İran-Suriye ekonomik işbirliğinin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Kesinlikle 2019’da iki ülkenin ticari ilişkileri geliştirilmelidir” ifadesini kullandı.

Ali Laricani, ayrıca düşmanların maceraperest girişimlerine karşı Suriye halkının gösterdiği direnişin sonuç verdiğini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de bu görüşmede İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü günleri münasebetiyle İran devleti ve halkını tebrik ederek, “Bu devrim sadece İran’la sınırlı kalmayıp bütün bölgeyi olumlu yönde ektilemiştir” dedi.

Velid Muallim, Amerikan askerlerin Suriye’den geri çekilmeye başladığı yönündeki iddiaları da reddederek, Amerika’nın Suriye’deki askerlerini azaltmadığını ifade etti.