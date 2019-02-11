Putin'in özel temsilcisi Azerbaycan'a geliyor

“Teleqraf.com” sitesine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı özel konulardan sorumlu Büyükelçi İgor Bratçikov, önümüzdeki 19-20 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenecek Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’a gelecek.
Toplantıda Hazar Denizi’ne kıyıdaş 5 ülke arasında imzalanan ve Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşma değerlendirilecek.
İran, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkmenistan liderleri yıllardır paylaşılamayan Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşmayı geçtiğimiz 12 Ağustos 2018’de imzalamıştı.
Geçtiğimiz Aralık 2018'de beş ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 4. dönem "Deniz Güvenliği Toplantısı" Tahran'da gerçekleşmişti.
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