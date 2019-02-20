  1. Azerbaycan
20 Şubat 2019 - 12:48

Bugün Bakü'de 5. Güney Gaz Koridoru Toplantısı gerçekleşecek

Bugün Bakü'de 5. Güney Gaz Koridoru Toplantısı gerçekleşecek

Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru projesinin katılımcı ülkelerinin yetkilileri bugün Bakü'de bir araya geliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Bakü’deki Haydar Aliyev Merkezi’nde yapılacak olan Güney Gaz Kordidoru Toplantısı’nın açılış törenine katılacak.

“Haberler.com”a göre, Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan projeyle ilgili ülkelerin bakan ve üst düzey yetkilileri Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'nda, projede gelinen son durumu ele alacak.

Toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil edecek.

News Code 1876785
Muhammed BURHAN

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