İran, Orta Asya Uluslararası Konferansı'na katılıyor

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te “Orta Asya'da Bağlılık: Zorluklar ve Yeni Fırsatlar” konulu Uluslararası Konferansı düzenlenecek.

"Kabar.kg" sitesine göre, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Taşkent’te yaptığı brifingde söz konusu konferansın 19-20 Şubat tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı ve BM Orta Asya'daki Önleyici Diplomasi Merkezi tarafından organize edilecek ulslararası konferansta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in konuşma yapacağı bekleniyor.

Foruma İran, Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, İngiltere, Macaristan, Almanya, Gürcistan, Danimarka, Mısır, İsrail, Hindistan, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kanada, ÇHC, Kuveyt, Kırgızistan, Letonya, Malezya, Hollanda, Pakistan, Polonya Suudi Arabistan, ABD, Tayland, Özbekistan, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, İsveç, Japonya’dan analiz kuruluşlarından 100'ün üzerinde lider uzman davet edildi. Etkinlikte güvenlik, ticaret, ulaşım, su kullanımı, eğitim ve bilim alanındaki mevcut bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alınacak.