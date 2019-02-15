İran'dan Varşova Zirvesi'nin kapanış bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İran karşıtı Varşova Zirvesi'nin kapanış bildirisine tepki göstererek, “Washington’un İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yeni bir koalisyon oluşturmak için kapsamlı bir toplantı yapma çabalarına rağmen, az sayıda toplantıya katılan ülkeler bile İran’a karşı herhangi bir karara eşlik etmeyi reddettiler ki böylece daha önceden hezimete uğrayan zirvenin kapanış bildirisi etkisiz bir senede dönüşmüştür. Yalnızca organizatör iki ülke tarafından yayınlanan bildiri herhangi bir güvenilirlik ve itibardan yoksundur.” dedi.

Kasımi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yenilgi, zirvenin planlandığı günden itibaren tüm önde gelen ve tanınmış analistler ile politikacıların öngörülerine göre daha önceden de bekleniyordu. İran, Türkiye, Lübnan, Suriye, Irak ve Filistin gibi bölgedeki ana oyuncular yer almadan Çin, Rusya ve birçok büyük Avrupa ülkesi gibi önemli ülkeler katılmadan çok düşük bir düzeyde iştirak edildiği Orta Doğu'da barış ve güvenlik konulu bir konferans nasıl başarılı olabilir?”

Behram Kasımi, sözlerinin bir kısmında da, ABD’li yetkililerin sınırlı davranışlarının Varşova Zirvesi'nin hezimete uğradığına işaret ettiğini sölyedi.