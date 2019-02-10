İran: 40 yıl boyunca kimsenin toprağına göz dikmedik

İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümü münasebetiyle Mehr Haber Ajansı’na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “İran’daki İslam Devrimi sadece komşu ülkeler ve bölgeyi değil, aynı zamanda tüm dünya ile milletler arasında etkisini bırakmıştır.” dedi.

“İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümünde dış politika stratejisinde bağımsızlık konusuna vurguyla değiniyorum.” ifadesini kullanan Kasımi, bunun ülke için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, İran’ın dış politikasının izzet, mantık ile ülke menfaalerine dayandığını belirtti.

Düşmanların planlarından birinin bölge ülkeleri arasında İranofobi projesini yaymak olduğunu hatırlatan Kasımi, şunları sölyedi: "Bugün hem İslam dünyası dem de diğer ülkelerde İslam Devrimi'nin etkilerini görebiliriz. İran, 40 yıl boyunca hiçbir zaman kendisini başkalarına dayatmaya çalışmadı ayrıca başkalarının toprağına da göz dikmedik."

Kasımi ayrıca, "Komşu ülkelerimizin hazinelerini boşaltmayı amaçlayan düşmanlarımız onlara silah satmak için İranofobi projesine başvurmulardır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili açıklamasının bir bölümünde de, "Hiç kuşkusuz, çok uzakta olan yabancı güçlerin bölgedeki müdahaleleri başarısız olacak ve daha da skandal hezimete uğrayacaklardır. Dünyanın değişmekte olduğuna inanmalıyız. Görüyorsunuz ki günümüzdeki Amerika eski Amerika değil ve gelecekteki Amerika da kesinlikle bugünkü Amerika olmayacaktır." ifadelerini kullandı.