Tahran Irak'ta İranlı zairleri hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Balad kentinde İranlı zairleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısını “vahşice ve insanlık dışı bir eylem” olduğunu belirterek, şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı ve İran’ın Bağdat Büyükelçisinin bu olayı yakıdnan takip edeceğini anlatan Kasımi, şu açıklamalarda bulundu:

“Irak'ta büyük hezimete uğrayan terörist örgütleri hala kuruntu içinde oldukları için bu tür insanlık dışı suçları işleyerek, İran ve Irak halkları arasındaki bağları ve birliği zedelemeye çalışıyorlar. Onlar kötü amaçlarına asla ulaşmayacak. Böylesi elim olaylar iki halkın terör kalıntılarının ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını güçlendirecektir.”