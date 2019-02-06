İran'dan Trump'ın iddialarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bugün yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Trump’ın Kongre’deki iddialarına tepki göstererek, “Ortadoğu’daki terör afeti ABD ile müttefiklerinin uyguladığı yanlış bölgesel politikalardan kaynaklanıyor. Bu güçler DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerini oluşturup onları birer araç olarak kullanma vesilesiyle bölgeyi bir sürü kriz ile çatışmaya sürüklemiştir.” ifadelerinde bulundu.

Kasımi sözlerini şöyle sürdürdü: Trump, İran’ı terörle suçlarken ülkemizin terörün en büyük kurbanı olarak bu soruna karşı mücadele yönünde ağır bedeller ödemesi asla unutulabilecek bir konu değil, nitekim ki terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ile Irak’ta hezimete uğraması için önemli bir etkiye sahipti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ileveten, “İran olarak her daim Musevilere ilişkin saygı duymaktayız ve anayasamıza göre de bu din ülkemizde büyük bir yere sahiptir; fakat Siyonist Rejim’in yaptıkları tüm Musevilerin küresel imajına zarar vermektedir.” diye konuştu.

İranlı Sözcü son olarak şöyle dedi: ABD Başkanı’nın İran karşıtı hayali ve boş suçlamaları bu ülkeyle savunduğu rejimlerin bölgedeki mazlum halka karşı uyguladığı şiddet ve cinayetleri örtbas edemez.