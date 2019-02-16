Netanyahu'dan 4 Arap ülkesine gizli ziyaret

İsrail’in Kanal 2’sinde yer alan habere göre, bu rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu Polonya’daki Varşo toplantısının ardından 4 Arap ülkesini gizlice ziyaret ettiğini açıklamıştır. İddiaya göre söz konusu Arap ülkeleri İsrail ile resmi ilişkiye sahip değil.

Netanyahu ilaveten İsrail’in 4 Arap ülkesiyle ilişkilerini yakın gelecekte geliştireceğini bildirmiştir. Sözü geçen kaynak ayrıca Netanyahu’nun ziyaret edeceği 4 ülke arasında daha önce İsrail’le barış sözleşmesi imzalayan Mısır ile Ürdün’un yer almadığını ileri sürdü.