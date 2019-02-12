İsrail'den Suriye'ye yönelik İHA'lı saldırı

İsrail, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra kentinde orduya ait bir gözlem merkezi ve yıkılmış haldeki bir hastaneye füze saldırısı düzenledi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda 4 füzenin atıldığı belirtilirken, Suriye tarafı olayda sadece maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Suriye Devlet Ajansı'nın orduya dayandırdığı haberinde, İsrail"in, Golan tepeleri yakınlarında 1974'ten bu yana askerden arındırılmış sınır köylerindeki bazı noktalara saldırı düzenlediği bildirildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun sınıra yakın Cebet El Haşab ve El Milaka beldelerindeki bazı noktaları tank atışlarıyla bombaladığı da kaydedildi.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman bu ülkeye yönelik saldırılar düzenliyor.