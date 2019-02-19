Dolar 5.30 üzerinde

Dolar/TL haftanın ilk gününe 5.28 bandında başladıktan sonra gün içerisinde dolar endeksinin düşmesine ve herhangi bir olumsuz haber/veri akışı olmamasına rağmen yükseldi.

TL'nin diğer gelişen ülkeler paralarından negatif ayrıştığı günde kur 5.31 TL'ye yükselse de daha yüksek bir bozulma görülmedi ve kapanışı 5.3036'dan yaptı.

Piyasalarda, Fed'in açıklanacağı FOMC toplantısı tutanaklarındaki detaylar ve para politikasına dair ipuçları izlenirken, Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın attığı zorunlu karşılık adımının yansımaları izleniyor.

TCMB'nin hafta sonu kararıyla ZK düşüşü yapmasının parasal gevşeme olup olmadığına dair aksiyonlar izleniyor.

Analistler, zorunlu karşılıkların düşmesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar dolar civarında likidite sağlandığını ve kredi büyümesini desteklediği görüşünde.

Dolar/TL, 19 Şubat sabahı 5.30 üzerinde ve yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Dün 6 lirayı aşan euro ise 5.99 ile güne başladı.