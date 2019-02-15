Dolar/TL güne 5.30 sınırında başladı

Dolar/TL son işlem gününe yükselişle başladı. Dün 5.28'den 5.32'ye kadar yükselen dolar bu sabah %0.2 artışla 5.29'da seyrediyor, euro 5.97'de, sepet kur 5.63'te.

Bloomberg'in haberine göre, Asya piyasalarının çoğu da bugün düşüşte. Küresel piyasalar ABD - Çin ticaret müzakerelerini takip ediyor.

ABD'de perakende satışlar Aralık'ta %1.2 ile 9 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi, veri sonrası uluslararası piyasalarda dolar gerilerken dolar endeksi bugün hafif artışla 96.91'de işlem görüyor.

Bugün içeride Kasım ayı işsizlik verisi, ABD'de sanayi üretimi takip edilecek. Bu gece saatlerinde ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi açıklanacak. Uzmanlar kararın piyasaya sınırlı etkisi olacağını belirtiyor.

QNB Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Tolga Kudaloğlu Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın sıkı duruşu koruyacağı yönündeki ifadeleri TL'deki değer kaybını sınırlıyor" dedi. TL'nin bir süredir bant aralığında hareket ettiğini belirten Kudaloğlu son işlem gününde yataya yakın seyir olabileceğini belirtti.