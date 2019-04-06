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6 Nisan 2019 - 09:59

Hamas, İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor

Hamas, İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının taleplerini yerine getirmek konusunda hareketin İsrail'e baskı yapmaya çalıştığını söyledi.

Russia Today’in aktardığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bu hareketin Filistin halkının taleplerini yerine getirmek için farklı şekillerde Tel Aviv’e baskı yapmaya çalıştığını duyurdu.

Gazze ablukasının kırması ve ateşkesle ilgili İsrail’den olumlu yanıtlar aldıklarını bildiren İsmail Heniyye, "Birlik stratejik bir seçenektir ve ulusal uzlaşma, anlaşmaların uygulanmasında yer alan dini bir görevdir. Ancak Muhammed Aştiya başkanlığındaki yeni bir hükümetin kurulması ters yönde bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1877729
Ruya FEREYDUNI

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