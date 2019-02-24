Süleyman Soylu'dan insani operasyon gerçekleştirme açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, merhameti, vicdanı ve aklı olan iyilik medeniyetinin evlatları olduklarını söyledi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin tutumuna değinen Soylu, "Bizim iddiamız sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir. Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada bu operasyonun bir benzeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Batı gibi Afrika'yı sömürmediğine atıfta bulunan Soylu "Biz Batı gibi gidip başkalarının topraklarında 'Burada ne madeni var?' diye bakmadık. 400 yıl aynı sancak altında birlikte yaşadığımız, aynı kıbleye döndüğümüz, birbirimizin tabutuna omuz verdiğimiz, sınırın öteki tarafında birbirinin düğününde halay çektiğimiz insanları yalnız bırakmadık, bırakamayız. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız" diye konuştu.