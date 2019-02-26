DHKP/C Türkiye sorumlusu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada İstanbul'da bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusunun da olduğu toplam 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA'ya göre; Soylu, "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz,emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda çok önemli kişiler yakalandı. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte ve devam edecektir. Bu konuda gerek ülkemizin içinde gerek ülkemizin sınırlarında, ülkemizin huzurunu ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yeltenen bütün unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ… Aralıksız milletimizin bize verdiği bu emanete halel getirmeden, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece liderliğinde değil aynı zamanda koordinasyonunda aynı zamanda talimatlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz." dedi.