  1. Türkiye
18 Mart 2019 - 15:55

Bakan Soylu:

Türkiye ile İran bu sabah PKK'ya yönelik ortak operasyon yaptı

Türkiye ile İran bu sabah PKK'ya yönelik ortak operasyon yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız." dedi.

Habertürk'e göre, Soylu, İHA´lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek, "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran'la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran'a İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.

News Code 1877444
Azar MAHDAVAN

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