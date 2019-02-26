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26 Şubat 2019 - 09:08

Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'da

Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'da

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'a gitti.

Kuzey Kore'den tren ile yola çıkan Kim Jong Un, Çin-Vietnam sınırındaki Dong Dang kentinde resmi törenle karşılandı. Kim'in başkent Hanoi'ye kara yoluyla mı yoksa trenle mi gideceği kesin olarak bilinmiyor.

Sputnik'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın da akşam saatlerinde Hanoi'ye varması bekleniyor. Zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore ile Güney Kore'nin resmi bir barış anlaşması imzalaması konuları ele alınacak.

İki lider geçen yılın haziran ayında Singapur'da bir araya gelmişti.

News Code 1876910
Kamran AZAR

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