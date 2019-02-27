Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le buluştu

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi.

Hürriyet'in haberine göre, Trump ve Kim, başbaşa görüşme öncesi iki ülke bayraklarının önünde el sıkıştı.

Kim Jong-un'un açıklamalarından satır başları;

261 gün sonra bir kez daha buluşmayı başardık. Ve bu geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu. Aynı şekilde sabırla da çaba gösterildi. Ancak bugün buradayız. Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz. Çok teşekkür ederim.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Böyle bir ülkede bir araya gelmek sizinle bir arada olmak harika. Umarız bu zirve ilkinden daha başarılı olacak. Ülkenizin inanılmaz ve sınırsız bir ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğinizin olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz.

İki lider arasında sekiz ay sonra ikinci buluşma gerçekleşiyor. İlk buluşma geçen yıl haziran ayında Singapur'da gerçekleşmişti. Singapur'daki zirve, ilk olması nedeniyle tarihi önem taşıyordu.