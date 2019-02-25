Taliban Sözcüsü Mehr'e konuştu: Doha'da neler olacak!

Taliban Sözcüsü Molla Zebihullah Mücahid, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, ABD ile Taliban arasında bugün Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak barış görüşmelerini değerlendirdi.

Barış görüşmelerinin bugün sabah saatlerinde düzenleneceğini açıklayan Mücahid, görüşmelerin gündeminde yabancı güçlerin özellikle Amerikan birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme süreci ile Afganistan topraklarının başka ülkeler için tehdit teşkil etmemesinin olduğunu bildirerek, Taliban heyetinin başındaki ismin Şer Muhammed Abbas Stanikzay olduğunu söyledi.

Daha önce Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın da görüşmelere katılacağı açıklanmış, fakat onun Katar'a seyahat belgelerinin bulunmaması nedeniyle, ülkeye giriş izni verilmediği haberi yayınlanmıştı.

Öte yandan bazı medya kuruluşları Mücahid'in Baradar'ın yalnız ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun görüşmelere katıldığı durumda zirveye iştirak edeceğini söylediğini idda etmişti.

Zebihullah Mücahid, Mehr’e verdiği röportajda Katar’daki oturuma katılan isimlere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek Şer Muhammed Abbas Stanikzay’in Taliban heyetinin başında bulunduğunu kaydetti.

Müzakerenin ilk etapta tanışma amacıyla yapılacağını bildiren Mücahid tarafların bunun ardından asıl konular üzerinde görüşeceğini açıkladı.

Sözcünün aktardığı bilgilere göre, müzakerenin ikişer önemli başlığı şu şekilde: Amerikan güçlerin Afganistan’dan çekilmesi konusunda anlaşma ile diğer ülkelerin Afganistan toprakları üzerinden tehdit edilmemesi başlığı.

Taliban Sözcüsü ayrıca bir önceki oturumda oluşan ikişer inceleme grubunun da söz konusu müzakere başlıklarını teknik açıdan araştırıp bugünkü toplantıda birer rapor halinde sunacağı bilgisini paylaştı.

Bugün yapılacak müzakerelere yönelik daha herhangi bir bilginin ortada bulunmadığını söyleyen Mücahid, en kısa sürede müzakerelerin sonucuyla ilgili bilgi sunmaya çalışacağını ifade etti.