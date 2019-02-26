İranlı milletvekillerden Ruhani'ye Zarif'in istifasıyla ilgili acil çağrı

İran İslami Şura Meclisi'ndeki 135 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmemesini istedi.

Mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti’nin diplomasisinin güvenilir ismi olan ve11’inci ile 12’nci hükümetlerinin en sadık ve en popüler bakanı olan Muhammad Cevad Zarif'in istifa etmesinin sürpriz haberleri üzüntü ve kaygı yaratırken düşmanların memnuniyetini sağlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Zarif’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden İranlı milletvekiller Zarif’in bu görevi sürdürmesini talep etti.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.