Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Bakan Zarif’in istifasıyla ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasiyle ilgili açıklama yaptı.

Vaizi’nin paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Zarif'in istifa talebini kabul ettiği yönünde bazı medya kuruluşlar tarafından yayınlanan haberler doğruyu yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.