Zarif Twitter'da trend oldu

Twitter kullanıcıları “Zarif-kal” hashtağıyla Dışişleri Bakanı Zarif’e destek verdiler; söz konusu hashtağın ise şimdiye dek 18 bin kere kullanıldığı ve trend olduğu açıklandı.

Zarif'in istifasına ilişkin yayınlanan haberlerin devamında çeşitli siyasi şahsiyetlerle meclis milletvekilleri bu konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaştılar; tüm bu değerlendirmeler Zarif’in istifası meselesinin ülke menfaatleri yönünde olmadığı ve tecrübeli bakanın derhal görevine geri dönmesini vurguluyordu.

Avrupa Birliği yetkilileri, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Japonya Dışişleri Bakanı da sosyal medyada Zarif’in istifasına tepki gösteren isimler arasında yer alıyorlardı.

Bu arada Wall Street Journal gazetesi muhabiri Fernaz Fasihi ise “Zarif-kal” hashtağına işaret ederek İranlıların Zarif’in göreve devam etmesini istediğini bildirdi.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.