Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasıyla ilgili son gelişmeler

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanı Mahmut Vaizi bu konuyla ilgili olarak istifanın daha Ruhani tarafından onaylanmadığını kaydetmişti.

İşte bu olayların ardından ortaya çıkan son bir gelişmede ise Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi İzettüllah Zargami Twitterda paylaştığı bir yazıda şu ifadelere yer verdi: Sayın Zarif, İslam Devrimi Lideri tarafından takdir ve övgüye hedef olma açısında büyük bir rekora sahip.

Anlaşılan bir tutarsızlık nedeniyle buralara kadar ilerlememeli. Zarif derhal geri dönüp dün akşamki (Devrim Lideriyle Esad görüşmesi) tarihi ziyaretin tadını kaçırmamalı. Nitekim ki istifa meselesinin iki kutupluluğa doğru gidilmesi milli menfaatlere aykırı.

Bu paylaşımın arkasından da Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Basın Danışmanı Hüsameddin Aşina, Zargami’nin tweetini yeniden paylaşarak, “Tutarsızlıklardan dolayı ne yapmalı!” ifadesini ekledi.

Son olarak Mahmut Vaizi şöyle bir paylaşımda bulundu: Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Dışişleri Bakanı Zarif’in onuruna yaptığı bugünkü konuşması İran halkının temsilcisinin (Ruhani) Zarif'in mantıklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti göstermiş ve bazı kötü niyetli ve yanlış yorumlara kesin bir cevap vermiştir. Cumhurbaşkanı Ruhani’ye göre, İran İslam Cumhuriyeti tek bir dış politika ve dışişleri bakanına sahiptir.