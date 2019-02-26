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26 Şubat 2019 - 10:26

Bahreyn vatandaşlarına karşı verilen cezalar onaylandı!

Bahreyn vatandaşlarına karşı verilen cezalar onaylandı!

Bahreyn Temyiz Mahkemesi, siyasi suçlamalar nedeniyle vatandaşlara karşı verilen idam, ömür boyu hapis ve 2 ila 10 yıl hapis cezalarını onadı.

Bahrain Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Bahreyn yetkilileri son iki gün içerisinde Mename'deki eylemciler, hukukçular ve din adamlarına yönelik saldırılarını artırmıştır. Buna göre, Bahreyn Temyiz Mahkemesi vatandaşlara verilen idam, ömür boyu hapis ve 2 ila10 yıl hapis cezalarını onayladı.

İnsan hakları aktivistleri, bu tür cezaların verilmesini eleştirerek, bunun acımasız ve politik bir girişim olduğunu açıkladı.

Sözü geçen aktivistler bu cezaların sanıklara işkence yapıldığına dair herhangi bir şikayeti dikkate almadan verildiğini belirttiler.

News Code 1876912
Ruya FEREYDUNI

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