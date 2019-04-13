Bahreyn’de Al Halife karşıtı protesto düzenlendi

"Manama Voice" sitesinin haberine göre, Bahreyn halkı, Al Halife rejiminin İsrail’le ilişkileri normalleştirme girişimini kınamak için protesto gösterisi düzenledi.
Bahreyn medyası, Shakhurah ile Abu Siba sakinlerinin gösterilere katıldığını duyurdu.
Protesto gösterisine katılan Bahyenliler Al Halife rejiminin İsrail’le ilişkileri normalleştirme girişimini kınadılar.
Al Halife rejiminin üst düzey yetkilileri İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun genel seçimlerdedeki zaferini olumlu karşılamıştı.
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