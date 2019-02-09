Bahreyn'de 13 vatandaşa gözaltı kararı

Bahreyn’deki kaynaklara göre, Al Halife rejiminin Bahreynli devrimcilerle vatandaşlara karşı uyguladığı şiddet durmadan devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgilere göre, Al Halife’ye mensup askeri güçler geçen hafta boyunca ülkenin dört bir tarafında operasyon düzenledi.

Söz konusu askeri güçlerle beraberindeki sivil polis çalışanları farklı kentlerde yaşayan 13 Bahreynliyi gözaltına aldılar.

Gögü tanıklarının iddialarına göre operasyonlara katılan sivil polisler Bahreynlilerin evlerine büyük oranda zarar vermiştir.