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9 Şubat 2019 - 12:17

Bahreyn'de 13 vatandaşa gözaltı kararı

Bahreyn'de 13 vatandaşa gözaltı kararı

Al Halife’ye mensup askeri güçler geçen hafta boyunca ülkenin dört bir tarafında operasyon düzenledi.

Bahreyn’deki kaynaklara göre, Al Halife rejiminin Bahreynli devrimcilerle vatandaşlara karşı uyguladığı şiddet durmadan devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgilere göre, Al Halife’ye mensup askeri güçler geçen hafta boyunca ülkenin dört bir tarafında operasyon düzenledi.

Söz konusu askeri güçlerle beraberindeki sivil polis çalışanları farklı kentlerde yaşayan 13 Bahreynliyi gözaltına aldılar.

Gögü tanıklarının iddialarına göre operasyonlara katılan sivil polisler Bahreynlilerin evlerine büyük oranda zarar vermiştir.

News Code 1876501
Kamran AZAR

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