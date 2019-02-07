Bahreyn’de 815 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Bahreyn’deki Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Merhaba Enstitüsü Genel Müdürü Cevad Firuz, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “2012'nin başından beri vatandaşlıktan çıkarılan Bahreynlilerin sayısı 3’ü kadın olmak üzere toplam 815 kişiye ulaştı.” ifadesine yer verdi.

Bahreyn medyasına göre, eski Bahreyn meclisi milletvekili Cevad Firuz ayrıca, son bir ay içinde (2019 yılının ilk ayında) 15 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığını bildirdi.

2011-2012 Bahreyn Ayaklanması 14 Şubat 2011'de İslami Uyanış ya da bazı ülkelerin Arap Baharı olarak adlandırdığı olayların etkisiyle patlak veren halk isyanıdır. Halkın amacı ülkede eşitlik, adalet ve özgürlük getirmekti. Ancak Bahreyn Yönetimi buna izin vermemiş ve şiddet ile ayaklanmayı bastırmaya çalışmıştır.