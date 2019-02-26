ABD’de İranlı genç fotoğrafçıya ödül

İranlı fotğraf sanatçısı Mohammad Baghal Asghari, “Akraba Evliliğinin Masum Mağdurları” başlıklı fotoğraflarıyla dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından (Pictures of the Year International) POY'da ödül almaya hak kazandı.

1995 Tebriz doğumlu Mohammad Baghal Asgheri, yaklaşık yedi yıldır Doğu Azerbaycan ve Tahran'daki medya kuruluşlarıyla basın fotoğrafçısı olarak çalışmaktadır.

ABD'deki Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi tarafından 1944’ten bu yana düzenlenen yarışmaya yaklaşık 40 kategoride farklı ülkelerden en az 48 bin fotoğraf katılıyor.

Her yıl şubat ayında, basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından üç hafta boyunca açık oturum şeklinde gerçekleştirilen değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.