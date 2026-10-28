İran’dan Katar’a iyi komşuluk çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mahmud Maliki, Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı İbrahim el-Haşimi’nin Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerin Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Maliki, Tahran’da düzenlenen dörtlü toplantının başlı başına İran’ın bölge halklarının ortak çıkarlarına yönelik iyi niyetinin ve sorumlu yaklaşımının göstergesi olduğunu belirtti.

İran’ın Katar da dâhil olmak üzere tüm bölge ülkelerinden politika ve yaklaşımlarında karşılıklı iyi niyet göstermelerini beklediğini ifade eden Maliki, iyi komşuluk ilkesine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Maliki, bölge ülkelerinin özellikle saldırgan tarafların İran’a yönelik askerî saldırılar gerçekleştirmek amacıyla kendi topraklarını ve imkânlarını kullanmalarına izin vermekten kesinlikle kaçınmaları gerektiğini söyledi.

İran, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Tahran’da gerçekleştirilen dörtlü toplantıda ele alınan faydalı konulara da değinen Maliki, Katarlı yetkiliye Katar’ın devam eden diplomatik süreçlerdeki rolünü göz önünde bulundurarak medya açıklamalarında daha dikkatli davranması tavsiyesinde bulundu.