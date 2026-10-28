Irak’tan İran ve 6 Arap ülkesiyle bölgesel güvenlik zirvesi girişimi

El-Meyadin’in haberine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, bölgesel güvenliği güçlendirmek amacıyla 6 Arap ülkesi ve İran ile ortak bir toplantı düzenlenmesi için görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, Bağdat’ın Mekke İttifakı üyesi ülkeler ile İran arasında bir toplantı düzenlenmesini ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca bölge ülkeleri arasında ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesine destek verdiğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, 18 Ekim’de yaptığı açıklamada, Arap ülkeleri ve İran’ın katılımıyla Bağdat’ta bir toplantı düzenlenmesi yönünde bir girişim olduğunu duyurmuştu.

Hüseyin, bölge ülkelerinin güvenliğin sağlanması konusunda doğrudan sorumluluk taşıdığını ifade etmişti.