Afgansitan ve Hindistan'dan Çabahar Limanına yoğun ilgi

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Uluslararası Çabahar Limanı’nı Geliştirme Konferansı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Bugün Çabahar Ulusal Günü’nde İran, Hindistan ve Afganistan arasındaki ticaretin artmasını sağlayan anlaşmanın uygulanmasına tanık olduk.” dedi.

Dün Afganistan’ın Hindistan’a ilk ihracat sevkiyatının Çabahar Limanı üzerinden yapıldığını belirten İslami, bugün de bu kentte imarcılık sektöründe bir takım projenin hayata geçirildiğini duyurdu.

İslami, “Hindistan Gemicilik Bakan Yardımcısı Gupal Kirişna’nın yanı sıra diğer Hint tüccarlar ve yatırımcıların konferansa katılması onların Çabahar limanına yatırım yapmaya istekli olduklarını göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Muhammed İslami ayrıca, Afganlar ve Hintlilerin Çabahar Limanı'na yoğun ilgili gösterdiklerini belirtti.

Gupal Kirişna da yaptığı açıklamada, “İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde yer alan Çabahar limanının önemine değinerek, “Hintli işadamlarının Çabahar'a yatırım yapmak için bu fırsatı değerlendirmesini istiyorum.” diye konuştu.

Dün Afganistan'ın İran'ın Çabahar Limanı'ndan Hindistan'a yaptığı ilk ihracat işlemi için düzenlenen törene, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmam Muhammed Verimaç ve Hindistan Gemicilik Bakan Yardımcısı Gupal Kirişna katılmıştı.