İran ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı

Hindistan Tahran Büyükelçisi Gaddam Dharmendra, dün yaptığı açıklamada Tahran-Yeni Delhi ilişkilerini değerlendirdi.

Dharmendra, İran’daki Çabahar Limanı’nın ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer BDT ülkeleri de bu limandan yararlanabilir ve ihtiyaç duydukları malları buradan taşıyabilirler." dedi.

Hindistan ve Afganistan’ın Çabahar’ın yaptırımlardan muaf tutulmasını ciddiyetle takip ettiğini hatırlatan Dharmendra, fakat bankacılık konusunda hala sıkıntıların bulunduğunu söyledi.

"Son yılda İran ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 oranında artarak yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullanan Hint yetkili, Çabahar Limanı’yla ilgili taahhütlerini tam olarak yerine getireceklerini aktardı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatını ve petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belücistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.

İran, Hindistan ve Afganistan, İran'ın Çabahar Limanı'ndan transit geçişi öngören işbirliği mutabakatını 23 Ekim'de imzalamıştı.