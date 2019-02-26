Berlin, Yemen'e insani yardımlarını sürdürüyor

Alman haber ajansının aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yemen'deki insani krize yönelik bugün BM tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen konferansa atıfta bulunarak “Berlin yemen’e insani yardım sağlama sürecini sürdürmeyi planlıyor” ifadesini kullandı.

Heiko Maas sözlerinin devamında BM gözetiminde Yemen’e 100 milyon euroluk yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Alman yetkili ilavten “ Yemen’de istikrarın kurulması için taraflardan bu savaşı sona erdirmelerini istiyorum” dedi.

Dün Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen AB-Arap zirvesinin son bildirisinde Yemen’in liman kenti Hudeyde için yapılan ateşkes anlaşmasının önemine ve bu ülkenin halkına insani yardım sağlama gerekliğine vurgu yapılmıştı.