Trump'ın damadı Kushner Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye'ye geliyor.

Kushner'e ayrıca Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik ediyor.

ABD heyeti bir süredir Ortadoğu turunda. Türkiye öncesinde Birleşik arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etti.

Heyetin, Türk yetkilerle gerçekleştireceği görüşmelerde, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Ortadoğu barış sürecinde atılması gereken adımların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: NTV