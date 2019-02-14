Cumhurbaşkanı Ruhani Soçi'ye gitti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Soçi'ye gitti.
Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasına yönelik sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Ruhani'nin zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarında, Türkiye ve Rusya'yla ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili, Ruhani’nin Suriye konulu İran-Rusya-Türkiye Üçlü Liderler Zirvesi kapsamında Putin ve Erdoğan ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirmişti.
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