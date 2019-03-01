Çavuşoğlu'ndan Rusya ile vize serbestisi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vize serbestisine yönelik açıklama yaptı. Eskişehir'de konuşan Çavuşoğlu, "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır" diye konuştu.

NTV'ye göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmeleri yoğunlaştırdıklarını kaydetti.