Çavuşoğlu: ABD'nin İran yaptırımları bizi de etkiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen "Dış Politika Vizyonunun İhracat Hedeflerine Etkisi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki ekonomik bağın önemini vurguladı.

Bazen ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin kötü olabildiğini, böyle durumlarda duygusal davranan ülkeler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak, siyasi ilişkilerimizin kötü olduğu ülkelerle de ticaretimizi bozmak istemiyoruz. Bunu da doğru bulmuyoruz çünkü ticaret, daha çok devletler arasında değil, firmalar arasında oluyor." ifadesini kullandı.

TRT Haber'e göre, ABD’nin İran yaptırımlarını da değerlendiren Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Evet bölgemizde sorunlar var. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları bizi de etkiliyor fakat biz yoğun çabalarımızla istisnaya tabi tutulan ülkelerden biri olduk. Başlangıçta mayısa kadar, şimdi bunu uzatmak için de çalışıyoruz. Amerika'nın bu kararından vazgeçmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz.

Son derece yanlış bir karar ama bu yolda yalnız değiliz. AB ve Avrupa ülkeleri de bizim gibi düşünüyor. Şimdi onlar da bu ambargoyu, yaptırımları delmek için ya da etkilenmemek için çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor. Biz de çalışıyoruz."