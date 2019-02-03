Çavuşoğlu'dan onemli Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Beyoğlu Buluşmaları"nın konuğu oldu. Bir otelde düzenlenen programa katılan Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunudu.

"CEMAL KAŞIKÇI YORUMU

Öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetinin aydınlanması için önce Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaya çalıştık. Fakat Suudi Arabistan bu işbirliğini farklı yorumladı maalesef. Sadece bizden bilgi almak ve bu bilgilerin kapatılması yönünde bir eğilim gösterdi ve Suudi Arabistan'dan biz hiçbir bilgiyi alamadık. Başsavcı geldi, bizim başsavcımızdan bilgi aldı. Fakat karşılığında hiçbir bilgi yok. Şu anda cevaplanması gereken sorular var. En sonunda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da, başkonsolosluk binası içinde öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini itiraf etmek zorunda kaldı." sözlerini kullandı.

"SURİYE'DE BİR ANAYASA KOMİSYONUNUN KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalar sürdürüldüğünü de belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele için gerekli tedbirleri alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ve geçen yılda attığımız adımlar ortada. Diğer taraftan İdlib Muhturası'nı koruyarak sahada ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandırarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" dedi.