Erdoğan: Bizde Kürdistan diye bir bölge yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim 7 bölgemiz var ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan var yallah oraya, git Kürdistan'a. Buradan İyi Partililere, CHP'lilere sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerele yan yana olacak mısınız? Gelin bunlara sandıkta Osmanlı tokadını vuralım.

Bunlara devlet para verdik, bunlar çukur yaptı. Bu paralar size çukur eşin diye mi verildi millete hizmet için mi verildi. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz. Müsaade etmedik. Kayyumlar atadık. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz.

Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için mücadele ediyoruz. Nerede bir sıkıntı sorun varsa onu çözmenin gayreti içindeyiz. Pakistan Başbakanı ile gerilimi nasıl düşüreceğimizi görüştüm. Pakistan Başbakanına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistan ile gönül birliğimiz var. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Gerilimin kimseye faydası olmaz. Bu sıkıntılı dönem kısa sürede atlatılacak. Türkiye de ne zaman dara düşse ne zaman sıkıntı yaşasa hep Pakistan'ın yanında oldu. Sağolsun Pakistanlı kardeşlerimiz de sorunun çözümü için bizden destek bekliyor. Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ettik.

Kaynak: TRT Haber