İran füzeleri; düşmanların sabotaj planının hedefi

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, Tahran'da düzenlenen 4. Selman Farsi Bilimsel Festival'de konuşma yaptı.

Düşmanların düzenlediği komplolara işaret eden Tuğgeneral Hacizade, “İran karşıtı eylemlerde Suudi Arabistan’ın izleri açık bir şekilde ortada. Onlar İran karşıtı eylemlerle birlikte bölgedeki terörist örgütleri eğitmek için çok para ödeyorlar; bunlardan biri de (son günlerde Sistan ve Belucistan eyaletinde yaşanan terör saldırısında) 27 askerimiz şehit olduğu olaydır. Yetkililer tehditleri ciddiye almalı.” dedi.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Hacizade, “Füze alanında da düşmanlar son günlerde sabotaj planlarının İran’a gönderilen parçalara odaklandığını ilan ettiler. Onlar füzelerimizin hedefe isabet etmeden önce havada patlamasını amaçlıyorlar. Bölye sabotaj girişimleri zaten nükleer ve petrol sektörlerinde de gerçekleşmişti. Fakat şimdiye dek hiçbir halt edemediler, çünkü düşmanların husumetini ciddiye alarak güçlendirme konusunda gerekli tedbirleri almıştık.” ifadelerini kullandı.