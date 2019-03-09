ABD Dışişeri Bakan Yardımcısı Lübnan'da komplo peşinde

Ad-Diyar gazetesinde yer alan habere göre, Lübnan Meclis Başkanı Nebiye Beri, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield’in ülkesine ziyaretiyle ilgili şöyle dedi: David Satterfield Lübnan halkını bölmek ve onları birbirlerine karşı kışkırtmak istiyor. O Ayrıca Hizbullah’a karşı kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor.

Satterfield’le bu yüzden buluşmadığını belirten Nebiye Beri, daha önce birbirleriyle görüştüklerini ancak Lübnan'ın su sınırlarını belirleme konusunda sorun yaşadıklarını bildirdi.

Beri ilaveten Satterfield’in İsrail’in çıkarlarını savunduğunu söyledi. David Satterfield birkaç gün önce Lübnan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.