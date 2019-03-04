Lübnanlı Bakan: Beyrut-Şam ortak çıkarlara sahip

Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, Beyrut ve Şam arasında özel ilişkilerin kurulmasının ülkesinin yararına olacağını söyledi.

Lübnan’ın güneyindeki Ma’raka kasabasında konuşan Halil, “Beyrut’un çıkarları kardeş ülke Suriye ile en iyi ilişkilerin kurulmasını gerektirir. Bu ilişkilerin ışığında, bölgedeki zorluklar ve tehditlerle mücadele edebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Lübnan'dan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunda işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Halil, iki ülkenin ortak çıkarlara sahip olduğuna dikkati çekti.

8 yıllık Suriye iç savaşı sırasında bir milyon 500 bin ila 2 milyon 500 bin Suriyelinin Lübnan'a sığındığı belirtiliyor.