Lübnan: Varşova’daki İran karşıtı zirveye katılmayacağız

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Beyrut’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile görüştü.

Basil, Bakan Zarif ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, ülkesinin Polonya’da düzenlenecek İran karşıtı VarşovaZirvesi’ne katılmayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif ile Varşova Zirvesi’ni konuştuklarını belirten Basil, “Görüşmede Lübnan’ın ‘tarafsızlık’ politikasına dayanan zirvenin katılmamasının nedenlerini açıkladık.” dedi.

Görişmede Suriyeli mültecilerin ülkesine dönüşünün etraflıca ele alındığını kaydeden Basil, sözlerine şöyle devam etti:

“Bize göre Suriye konulu Astana süreci Lübnan’ın istikrarı için de yararlı. Suriye Anayasa Komisyonu’nun kurulmasını destekliyoruz.”

Cibran Basil, Filistin davasının ortadan kaldırılması yönünde atılan bazı adımlardan dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek, dünya ülkelerinden elçiliklerini Batı Kudüs’e taşımamalarını istedi.