İngiltere'nin Hizbullah kararı savaş anlamına geliyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

“Bazıları sadece dostlarımız ve zengin insanların direnişe destek verdiğini düşünüyor. Oysaki direnişin asıl destekçisi halktır. Biz halkın verdiği destekten gurur duyuyoruz” diyen Seyyid Hasan Nasrullah, konuşmasına şöyle devam etti: Terörle mücadele alanında birçok Lübnanlı vatandaşın canıyla ve malıyla direniş uğruna mücadele etmelerine tanık olduk. Lübnan halkı, bu hususta ellerinden geldiği kadar bize yardım etti.

Amerika’nın Hizbullah’a karşı uyguladığı yaptırımlara da değinen Seyyid Hasan Nasrullah, “ABD gelecekte bu yaptırımları bize ve dostlarımıza karşı arttırabilir. Şu ana kadar birçok yaptırım uyguladılar. Bu yöntemle bizi zor durumda bırakmak istiyorlar” dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri, “Günümüzde her ülke kendisi için bir terör örgütleri listesi hazırlamıştır. Demek ki gelecekte de bazı ülkeler terör örgütleri listesi hazırlayarak Hizbullah’ı da listenin içine alacaktır. Ama biz bu komploları boşa çıkaracağız” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah, "Mevcut ABD hükümeti iş başına geldiği zaman bölgeye egemen olmak için büyük bir proje başlattı. Fakat İran, Lübnan, Filistin, Suriye’nin verdiği mücadele bu projeyi yenilgiye uğrattı. İstikbar cephesinin başını çektiği ABD, 2011’den itibaren Suriye, Yemen, Irak ve diğer bölge ülkelerini karıştırıp istikrarsızlaştırmak için çalışıyor. Ama direniş güçleri onların birçok planını suya düşürmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, “İngiltere’nin bizi terör örgütleri listesine almasının sebebi, ulaştığımız başarılardır. Onlar bizim güçlü bir konumda olmamızı çok iyi biliyorlar. Hizbullah’ın terör örgütleri listesine alınması veya yaptırımlara maruz kalmasını savaş ilanı olarak görüyoruz. Biz bu savaştan galip ayrılacağız” diye konuştu.