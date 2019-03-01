Lübnan Hizbullah Hareketi'nden İngiltere’ye sert tepki

Russia Today’in aktardığı habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, İngiltere’nin bu harekete karşı aldığı karara sert bir şekilde tepki gösterdi.

Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride, "Direniş hareketi olarak İsrail’e karşı direnmekteyiz. Terörizme ev sahipliği yapıp mali destek sağlayan hiçbir ülke Hizbullah ve örgürlük için mücadele eden diğer güçleri terörist olmakla suçlayamaz." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin Lübnan Hizbullah Hareketi'ni terör örgütleri listesine alma kararının kınandığı bildiride, "İngiltere’nin Hizbullah’a karşı aldığı karar bu ülkenin Washingon’un isteği üzerine yapıldığını gösteriyor." kaydedildi.