ABD, Lübnan'ın Hizbullah tutumundan rahatsız

Kuveyt al- Anba gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir raporda ABD’nin Lübnan Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı başta olmak üzere bu ülkenin yetkililerinin Hizbullah’a destek konusunda sergilediği tutumlardan rahatsız olduğu bildirildi.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, söz konusu memnuniyetsizliğinin sebebi her zaman Hizbullah’ı finansal yolsuzlukla suçlayan Lübnan hükümetinin bu hareketin temsilcileriyle birlikte yolsuzlukla mücadeleye başladığıdır.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah geçenlerde yaptığı bir açıklamada yolsuzlukla mücade etme gerekliğine vurgu yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önümüzdeki günlerde Lübnan’ı ziyaret edecek.